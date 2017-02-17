Отмечается, что ЧП произошло на трассе вечером 17 февраля, пишет Rus.Tvnet.
Сначала в яму попала одна машина, затем вслед за ней – вторая.
Один из граждан, оказавшихся в ловушке, был спасен, его госпитализировали.
После сильного дождя в Лос-Анджелесе проваливается асфальт на дорогах. Две машины провалились в воронку на трассе. Один из водителей, оказавшись в ловушке, не смог выбраться из машины самостоятельно.
Отмечается, что ЧП произошло на трассе вечером 17 февраля, пишет Rus.Tvnet.
Сначала в яму попала одна машина, затем вслед за ней – вторая.
Один из граждан, оказавшихся в ловушке, был спасен, его госпитализировали.
В машине были мужчина, женщина и два ребенка
Ни в коем случае не поступайте так!
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