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Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА

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В субботу днем в Таллинне автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе у Виймси СПА.

Инцидент произошел в 13.27 в поселке Хаабнеэме. 21-летний водитель, управлявший Peugeot 2008, сбил 56-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Скорая доставила пострадавшую в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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