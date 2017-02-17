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Президент Трамп стал объектом внимания психиатров

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Политкорректность родилась не сегодня – на Западе она прогрессирует уже несколько десятилетий. Именно благодаря ей психиатры вслух не называют Дональда Трампа психически больным. Их удерживает т.н. «правило Голдуотера», принятое Американской психиатрической ассоциацией в 1973 году. Но похоже, что обосновавшийся в Белом доме эксцентрик, который не признет никаких правил, может стать причиной нарушения и этого правила, пишет Московский комсомолец со ссылкой на The New York Times.

В 1964 году кандидатом в президенты США от Республиканской партии был ультраконсерватор Барри Голдуотер – любимый объект ядовитых карикатур и статей в советской прессе. Сенатор от штата Аризона был настолько эксцентричным, что даже в Америке его посчитали находящимся за гранью адекватного мышления. Журнал «Факт» опубликовал спецномер, посвященный Голдуотеру, под шапкой: «Подсознание консерватора: специальное исследование о состоянии ума Барри Голдуотера».

Сенатор подал в суд на журнал (за клевету) и выиграл иск. «Факт» был вынужден возместить ущерб в размере $75 000. Желая избежать повторения подобных эксцессов, в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация записала в своем Кодексе этики: «Бывает, что психиатров просят высказать мнение о человеке, который находится в центре общественного внимания или который обнародовал информацию о себе через СМИ. В подобном случае психиатр может поделиться с общественностью своими знаниями общего свойства, относящимися к психиатрическим проблемам. Однако для психиатра неэтично высказывать профессиональное мнение без осмотра данного человека и без получения согласия на подобное высказывание».

Сегодня, сорок с лишним лет спустя, у американских психиатров образовалась ситуация «не могу молчать». Во главе страны стоит человек, который даже без осмотра вынуждает их ставить неутешительный диагноз. Поэтому 35 профессионалов психиатрии написали письмо в редакцию The New York Times, которое газета напечатала 13 февраля. Оно гласит:

«В колонке Чарльза Блоу от 9 февраля говорится о беспрерывной потребности Дональда Трампа «растаптывать оппозицию». Будучи профессионалами сферы психического здоровья, мы разделяем озабоченность г-на Блоу. Молчание психиатрических организаций нашей страны объясняется добровольным самоограничением в плане оценки психического здоровья общественных деятелей (принятое Американской психиатрической ассоциацией в 1973 году «правило Голдуотера»). Однако в результате этого молчания мы лишаем нашей профессиональной оценки обеспокоенных журналистов и депутатов Конгресса в критический момент нашей истории. Мы боимся, что если мы и дальше будем молчать, обществу это может слишком дорого обойтись.

Слова и действия г-на Трампа демонстрируют неспособность терпеть взгляды, отличные от его собственных, вследствие чего он впадает в ярость. Его речь и поведение заставляют предположить, что он практически лишен способности к состраданию. Индивидуумы с такими качествами психики искажают реальность, подгоняя ее под свое психологическое состояние и подвергая атакам факты и тех, кто их озвучивает (журналистов, ученых).

Когда речь идет о могущественном лидере, эти атаки имеют тенденцию усиливаться, поскольку его личный миф о собственном величии осознается им как подтвержденный жизнью. Мы считаем, что тяжелая эмоциональная нестабильность, на которую указывают слова и действия г-на Трампа, делает его неспособным безопасно выполнять обязанности президента».

Подписавшиеся под этим письмом доктора, профессора и другие специалисты ссылаются на статью Чарльза Блоу. В ней обозреватель The New York Times сравнил реакцию Трампа и его предшественника Обамы на решения судебной власти, с которыми они не согласны. В 2010 году Верховный Суд США принял постановление, которое развязало руки корпорациям в финансировании избирательных кампаний. Обама был расстроен, даже возмущен, и, выступая с ежегодным посланием к Конгрессу и нации, призвал законодателей принять закон, который бы восстановил контроль над беспределом лоббистов, влияющих деньгами на американскую политику. На Обаму обрушился шквал критики, хотя его точку зрения, согласно опросам, разделяли 80% американцев.

Трамп высказывается о неугодных ему судебных решениях куда более бесцеременно. Еще будучи кандидатом в президенты, он обрушился на судью, ведущего процесс по делу об «Университете Трампа» (людей разводили на деньги, обещая «блестящее образование» и не давая, по сути, ничего). Он обозвал судью Гонзало Куриэля «мексиканским судьей», который якобы не любит Трампа из-за его желания построить стену на границе с Мексикой, и призвал судью взять самоотвод. На самом деле судья Куриэль – урожденный американец. Считать его мексиканцем – все равно что Трампа считать немцем из-за того, что в нем есть немецкая кровь.

Став президентом, Трамп издал скандальный указ о запрете въезда в США граждан семи исламских государств (даже имеющих вид на жительство в США) и об остановке приема беженцев из любых стран. Окружной федеральный судья в Сиэттле приостановил действие этого указа на всей территории страны. Белый дом апеллировал, но окружной апелляционный суд в Сан-Франциско оставил в силе решение, вынесенное судьей из Сиэттла. Как реагировал Трамп? Как всегда, он стал рассылать агрессивные послания через Твиттер, клеймя позором «так называемого судью» и предостерегая: «если что случится» из-за приезда в страну всяких опасных элементов, вините в этом суды.

Чарльз Блоу называет Трампа «тираном» и заканчивает свою статью словами: «Он хочет быть не президентом, а императором». Но я позволю себе добавить, что самое опасное – не это, а та чрезвычайно опасная атмосфера, которую создал в Америке Трамп. «Антитрамповские» судьи получают угрозы от фанатичных сторонников президента. В рядах этих людей звучат разговоры типа: «Пусть только попробуют его тронуть! Мы им устроим Варфоломеевскую ночь!» Их противники из числа расовых меньшинств и прочих обездоленных, а также оскорбленных трампизмом интеллектуалов, обещают не остаться в долгу. Знакомый американец, живущий в пригороде Нью-Йорка, поведал в минувшие выходные, что едет в оружейный магазин пополнять арсенал: «Сам видишь, что творится. Когда пойдут стенка на стенку, надо быть готовым».

А пойти могут скоро. Если будет доказана связь Трампа-бизнесмена с организованной преступностью (а именно это, как утверждает профессор нью-йоркского университета New School Нина Хрущева, правнучка генсека, содержится в «российском досье» Дональда Трампа), ничто не спасет Трампа от импичмента. Вот тут он через Твиттер позовет на баррикады верных ему обитателей медвежьих углов Америки, а также Брайтон-Бич...

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