Латыши больше хотят работать в Rimi, чем в Swedbank

Использующая торговый знак Statol Circle K Latvia и Latvijas gaze заняли пятое место, передает BNN.

Latvenergo - самый востребованный работодатель в Латвии на протяжении последних пяти лет. Rimi Latvia и Swedbank впервые попали в список предпочтений латышей в этом году. Причина их популярности, по данным Cvmarket.lv, - стабильные зарплаты и вознаграждения.

Предпочтения жителей Эстонии не сильно отличаются от предпочтений южных соседей. В Эстонии больше всего хотят работать в Eesti Energias, в Telia Eesti и в Swedbank. Eesti Energia за последние годы смог потеснить лишь Skype, ставший самым востребованным работодателем в 2014 году.