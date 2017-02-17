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Латыши больше хотят работать в Rimi, чем в Swedbank

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Согласно опросу Cvmarket.lv, больше всего жители Латвии хотят работать в Latvenergo, за ним в списке предпочтений следуют предприятия Latvijas Mobilais Telefons и Rimi. Swedbank разделил четвертое место с Lattelecom.

Использующая торговый знак Statol Circle K Latvia и Latvijas gaze заняли пятое место, передает BNN.

Latvenergo - самый востребованный работодатель в Латвии на протяжении последних пяти лет. Rimi Latvia и Swedbank впервые попали в список предпочтений латышей в этом году. Причина их популярности, по данным Cvmarket.lv, - стабильные зарплаты и вознаграждения.

Предпочтения жителей Эстонии не сильно отличаются от предпочтений южных соседей. В Эстонии больше всего хотят работать в Eesti Energias, в Telia Eesti и в Swedbank. Eesti Energia за последние годы смог потеснить лишь Skype, ставший самым востребованным работодателем в 2014 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАRimiSwedbankработодателирейтинг
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