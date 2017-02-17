Воскресенье, 19. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России3

BNS
BNS
/
/
:

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России.

"Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет на Украине никакого "особого права" и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции", - передали ее слова "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Кальюлайд поблагодарила вице-президента США за "сильную речь" на мюнхенской конференции по безопасности, особо выделив его слова о том, что США являются для Европы незаменимым партнером, особенно в области безопасности, и будут придерживаться обещаний и разделять такие единые ценности, как свобода, демократия и принципы правового государства.

"По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения - альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства. Государства-члены альянса должны выполнять взятые обязательства, ибо только так НАТО продолжит быть сильным. Мир же способны создавать только сильные", - считает глава государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКерсти Кальюлайдконференциямюнхенроссия
По теме
Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом

Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом 10

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России. Лавров: нужно установить постзападный мировой порядок

Лавров: нужно установить постзападный мировой порядок 4

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, призвал установить «постзападный» мировой порядок и предложил Соединенным Штатам «прагматичные отношения», сообщает 18 февраля AFP. Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину

Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину 14

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Порошенко также выразил уверенность, что аппетиты Москвы распространяются и на государства Евросоюза.
eesti laul 2017
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
11:21
Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram
11:00
Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)
10:59
Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России (3)
10:43
Латыши больше хотят работать в Rimi, чем в Swedbank
10:32
Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн (1)
10:29
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
10:17
Смотри: Алла Пугачева опубликовала трогательный кадр
10:00
Президент Трамп стал объектом внимания психиатров (2)
09:46
Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА
09:41
Фотоновость: на небе появились сразу три солнца
09:40
Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»
09:18
Сегодня все обязательно получится: гороскоп на 19 февраля
09:14
Хмурое воскресенье: в Эстонии разгуляются дождь и ветер
08:43
Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением
23:29
Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)
22:00
Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом (10)
21:54
Видео: две машины провалились в воронку на дороге (2)
21:37
Картина дня: ЧП в центре Таллинна, спецоперация в Харьюмаа и тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва
21:20
Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина сбила лося (2)
Все новости
LimonЦеликом
Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram

Фото: знаменитая 31-летняя модель полностью обнажилась в Instagram

Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)

Все могут короли: Филипп Киркоров строит для детей «Диснейленд» (видео)

Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»

Голливуд экранизирует роман «Мастер и Маргарита»

10:29
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
10:17
Смотри: Алла Пугачева опубликовала трогательный кадр
09:18
Сегодня все обязательно получится: гороскоп на 19 февраля
18. фев
Теперь только вперед: определились все финалисты конкурса Eesti Laul! Кто поедет на «Евровидение»? (фото и видео)
KrasotkaЦеликом
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
18. фев
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
18. фев
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
SportsЦеликом
Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн

Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн (1)

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

17. фев
Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (6)

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

18. фев
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Погода
Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Фотоновость: на небе появились сразу три солнца

Хмурое воскресенье: в Эстонии разгуляются дождь и ветер

Хмурое воскресенье: в Эстонии разгуляются дождь и ветер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА

Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА

Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением

Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Обеспокоенный читатель: что за ЧП в центре Таллинна?

Обеспокоенный читатель: что за ЧП в центре Таллинна? (1)

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Культура
Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (2)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением
Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России(3)
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (6)
Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина сбила лося(2)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(65)
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(58)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees