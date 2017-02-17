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Докатились: почему молодежь проваливает экзамены по вождению?

Rus.Postimees.ee
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По данным пайдеского бюро Департамента шоссейных дорог, количество желающих сдать на права остается на уровне прошлых лет, но при этом резко возросло количество тех, кто проваливает свой первый экзамен на вождение, пишет Järva Teataja.

Старший экзаменатор экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Марек Кулык пояснил, что количество не сдавших экзамен с первого раза возросло за счет тех, кто приезжает сдавать экзамен в Пайде из других городов. Например, из Таллинна, где на экзамен длинные очереди. Люди не хотят ждать и отправляются в Пайде.

Кроме того, показатели снизились из-за военнослужащих срочной службы, которые не смогли сдать экзамен осенью.

При этом нужно добавить, что, несмотря на то, что очереди в Пайде короче, условия для езды там сложнее: в городе много дорог с однонаправленным движением,  равнозначных перекрестков, водителям чаще нужно думать самостоятельно.

Поэтому экзаменаторы и рекомендуют до сдачи экзамена воспользоваться помощью местных инструкторов. "Те, кто последовал совету, остались очень довольны", - заметил Кулык.

Руководитель автошколы Annely Эрвин Вальдмаа подтвердил, что за последнее время увеличился поток тех, кто приезжает сдать экзамен в Пайде из Таллинна. Год от года таких желающих становится все больше, и автошкола уже не может принять всех

31-летняя Мерли приехала в Пайде из Таллинна, чтобы сдать экзамен на вождение. После практики в Таллинне она решила воспользоваться и помощью пайдеского инструктора. "Я взяла четыре урока вождения, ознакомилась с городом и почувствовала себя увереннее. Оба экзамена сдала с первой попытки", - рассказала она.

Специалисты подчеркивают, что способности к вождению автомобиля у всех разные, но опыт приходит только с ездой. Член правления LRK Autokoolitus Яан Клеэманн считает, что предусмотренные в их автошколе 24 урока вождения и экзамен являются хорошей подготовкой. "В уроки включена езда в темное время и по скользким дорогам. В Таллинне интенсивность движения больше, советуем брать там дополнительные уроки", - уточнил он.

LRK Autokoolitus предлагает уроки не только в городе, где проводится обучение, но и в других городах, где у них есть автошколы. Клеэманн считает, что ученик чувствует себя увереннее, когда сдает экзамен в месте прохождения практики. "Сидящий за рулем и на соседнем сиденье - и так чужие люди, к тому же сказывается волнение на экзамене", - заметил он.

Процент сдающих экзамен по вождению на В-категорию - по всей Эстонии маленький, свидетельствует статистика Департамента шоссейных дорог. В 2015 году с первой попытки его сдали 51 процент учеников, в этом - 46 процентов. 

В прошлом году в Пайде хотели сдать на В-категорию 1856 человек, 826 из них - в первый раз. В итоге экзамен сдали лишь 375 учеников. Таким образом, в Пайде с первой попытки сдали экзамен лишь 45 процентов учеников.

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