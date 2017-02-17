Докатились: почему молодежь проваливает экзамены по вождению?

Старший экзаменатор экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Марек Кулык пояснил, что количество не сдавших экзамен с первого раза возросло за счет тех, кто приезжает сдавать экзамен в Пайде из других городов. Например, из Таллинна, где на экзамен длинные очереди. Люди не хотят ждать и отправляются в Пайде.

Кроме того, показатели снизились из-за военнослужащих срочной службы, которые не смогли сдать экзамен осенью.

При этом нужно добавить, что, несмотря на то, что очереди в Пайде короче, условия для езды там сложнее: в городе много дорог с однонаправленным движением, равнозначных перекрестков, водителям чаще нужно думать самостоятельно.

Поэтому экзаменаторы и рекомендуют до сдачи экзамена воспользоваться помощью местных инструкторов. "Те, кто последовал совету, остались очень довольны", - заметил Кулык.

Руководитель автошколы Annely Эрвин Вальдмаа подтвердил, что за последнее время увеличился поток тех, кто приезжает сдать экзамен в Пайде из Таллинна. Год от года таких желающих становится все больше, и автошкола уже не может принять всех

31-летняя Мерли приехала в Пайде из Таллинна, чтобы сдать экзамен на вождение. После практики в Таллинне она решила воспользоваться и помощью пайдеского инструктора. "Я взяла четыре урока вождения, ознакомилась с городом и почувствовала себя увереннее. Оба экзамена сдала с первой попытки", - рассказала она.

Специалисты подчеркивают, что способности к вождению автомобиля у всех разные, но опыт приходит только с ездой. Член правления LRK Autokoolitus Яан Клеэманн считает, что предусмотренные в их автошколе 24 урока вождения и экзамен являются хорошей подготовкой. "В уроки включена езда в темное время и по скользким дорогам. В Таллинне интенсивность движения больше, советуем брать там дополнительные уроки", - уточнил он.

LRK Autokoolitus предлагает уроки не только в городе, где проводится обучение, но и в других городах, где у них есть автошколы. Клеэманн считает, что ученик чувствует себя увереннее, когда сдает экзамен в месте прохождения практики. "Сидящий за рулем и на соседнем сиденье - и так чужие люди, к тому же сказывается волнение на экзамене", - заметил он.

Процент сдающих экзамен по вождению на В-категорию - по всей Эстонии маленький, свидетельствует статистика Департамента шоссейных дорог. В 2015 году с первой попытки его сдали 51 процент учеников, в этом - 46 процентов.

В прошлом году в Пайде хотели сдать на В-категорию 1856 человек, 826 из них - в первый раз. В итоге экзамен сдали лишь 375 учеников. Таким образом, в Пайде с первой попытки сдали экзамен лишь 45 процентов учеников.