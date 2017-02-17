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СМИ: солдатам НАТО выдали путеводитель по Таллинну с описанием лучших стрип-клубов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Отправляющихся в Эстонию британских солдатов снабдили составленными на деньги налогоплательщиков брошюрами, где, помимо прочего, давались рекомендации о том, в каком из таллиннских стрип-клубов самые красивые танцовщицы, пишет Postimees со ссылкой на Daily Express. 

Для проводившихся в мае 2015 года учений НАТО "Еж" ("Siil") Министерство обороны составило для иностранных военнослужащих брошюру "Путеводитель по Таллинну для союзных сил". В ней среди прочего содержались детальные описания трех крупнейших стрип-клубов Таллинна.

Кроме того, в путеводителе давались практические советы, касающиеся того, как нужно оставлять чаевые стриптизершам и какие клубы предлагают услуги приватного танца. Минобороны не пояснило Daily Express, кто издал брошюру и находится ли она по-прежнему в употреблении.

В руководстве также предупреждалось о том, что употребление алкогольных напитков в публичных местах запрещено, и давался совет в случае распития спиртного на улицах прятать бутылки во избежание штрафов.

Представитель эстонского посольства в Лондоне сообщил, что эстонское правительство подобный путеводитель не издавало.

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