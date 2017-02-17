СМИ: солдатам НАТО выдали путеводитель по Таллинну с описанием лучших стрип-клубов

Для проводившихся в мае 2015 года учений НАТО "Еж" ("Siil") Министерство обороны составило для иностранных военнослужащих брошюру "Путеводитель по Таллинну для союзных сил". В ней среди прочего содержались детальные описания трех крупнейших стрип-клубов Таллинна.

Кроме того, в путеводителе давались практические советы, касающиеся того, как нужно оставлять чаевые стриптизершам и какие клубы предлагают услуги приватного танца. Минобороны не пояснило Daily Express, кто издал брошюру и находится ли она по-прежнему в употреблении.

В руководстве также предупреждалось о том, что употребление алкогольных напитков в публичных местах запрещено, и давался совет в случае распития спиртного на улицах прятать бутылки во избежание штрафов.

Представитель эстонского посольства в Лондоне сообщил, что эстонское правительство подобный путеводитель не издавало.