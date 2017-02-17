Директор эстонского детского сада: у русских детей должен быть выбор

Как человек, который ежедневно работает с детьми, я могу с уверенностью сказать: самое главное для ребенка – чувство безопасности. Я каждый день наблюдаю за русскими ребятами в эстонский группах и знаю, как это для них тяжело. Молодые воспитатели не знают русского языка. Если в случае общения с родителями больших проблем не возникает (родители в основном говорят либо на эстонском, либо на английском), то с детьми все сложнее. Ребенку в любом случае сперва непросто находиться в абсолютно чужой, не домашней, среде. Можно представить, что же он чувствует, когда он вдобавок абсолютно не понимает, о чем говорят вокруг.

Я сама, бывало, отводила плачущую трехлетнюю девочку на кухню к поварам, которые могли утешить ребенка на ее родном языке и передать потом воспитателям. Как директор детского сада, я всегда стараюсь найти для детей из русских семей наилучшее решение, например, предлагаю им место в группе, где персонал умеет говорить по-русски. Вместе с другими таллиннскими директорами мы ищем возможности, как научить эстонских воспитателей методам языкового погружения. Я уверена, что погружение – это лучший вариант для создания эмоционально безопасной среды русским детям.

Также, хочу отметить, что мне весьма симпатична мысль Керсти Кальюлайд. Президент говорила не о том, что нужно пойти по пути эстонизации, а о том, что стоит научить детей второму языку в уже существующих детских садах: в русских – эстонскому, в эстонских – русскому или английскому, например. Не думаю, что кто-то из родителей был бы против, если бы после выпуска из детского сада ребенок владел бы на бытовом уровне иностранным языком.

Да, и сейчас в русскоязычных детсадах малышам преподают эстонский язык. Стоит подумать, как сделать так, чтобы занятия стали более эффективными и в то же время проходили безболезненно как для детей, так и для их родителей. Разумеется, у детей нельзя красть детство, нагружая занятиями. Лучший процесс познания – познание через игру. Здесь вопрос снова упирается в методику. Точнее в ее отсутствие. Необходимо разработать такую методику и такие материалы, чтобы изучение языка было, во-первых, удовольствием, а во-вторых, приносило результаты: чтобы после окончания детского сада ребенок мог вполне сносно изъясняться на эстонском и чтобы родители (при желании) могли бы сделать выбор в пользу эстонской школы. Пока же, увы, некоторые политики все сделали для того, чтобы словосочетание «эстонский язык» ассоциировалось у русскоязычного населения с кнутом или красной тряпкой.

К счастью, сегодня Маргус Цахкна со своими ультранациональными идеями уже не доминирует. Все больше людей понимают, что насильственная интеграция – это путь, в конце которого тупик. И пробить эту стену непонимания можно лишь предоставив нашим соотечественникам свободу выбора: пойти ли сразу в эстонский детский сад, в группу языкового погружения или же в русскоязычный детский сад, где у ребенка будет возможность безболезненно для психики освоить второй язык.