Вопрос читателя: может ли поход в баню быть опасен для родимых пятен?

«У меня два больших родимых пятна, но никогда раньше не задумывался, может ли и как на них повлиять сауна. О солнечных лучах говорили, а о горячей сауне нет. Может ли поход в баню быть опасным для родимых пятен? Следует ли что-то учитывать?», - спрашивает читатель.

Отвечает врач-резидент дерматовенерологии клиники Dr Niine Брет Кальдвеэ:

Для людей с большими родимыми пятнами поход в баню абсолютно не опасен. Родимые пятна — не злокачественные опухоли кожи и поход в сауну не может как-либо из них сделать злокачественные. При похоже в сауну в случае родимых пятен не надо что-либо учитывать. Сауна и высокие температуры не являются факторами развития злокачественных опухолей. Опасны для кожи солнечные лучи и полученное в солярии УФ-излучение. Безусловно, следует избегать полученных от УФ-лучей ожогов.