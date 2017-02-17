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Вопрос читателя: может ли поход в баню быть опасен для родимых пятен?

Rus.Postimees.ee
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«Читал, что инфракрасная сауна является противопоказанием, например, при больших шрамах или опухолях, поэтому задумался, относятся ли к противопоказаниям и большие родимые пятна», - пишет читатель портала Tarbija24.

«У меня два больших родимых пятна, но никогда раньше не задумывался, может ли и как на них повлиять сауна. О солнечных лучах говорили, а о горячей сауне нет. Может ли поход в баню быть опасным для родимых пятен? Следует ли что-то учитывать?», - спрашивает читатель.

Отвечает  врач-резидент дерматовенерологии клиники Dr Niine Брет Кальдвеэ:

Для людей с большими родимыми пятнами поход в баню абсолютно не опасен. Родимые пятна — не злокачественные опухоли кожи и поход в сауну не может как-либо из них сделать злокачественные. При похоже в сауну в случае родимых пятен не надо что-либо учитывать. Сауна и высокие температуры не являются факторами развития злокачественных опухолей. Опасны для кожи солнечные лучи и полученное в солярии УФ-излучение. Безусловно, следует избегать полученных от УФ-лучей ожогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбаняопасностьродинкасауна
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