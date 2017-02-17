Бывшая соратница Сависаара: он никогда никому не доверял

На вопрос о том, как она стремилась завоевать доверие Эдгара Сависаара, когда была членом Центристской партии, Сепп сказала: "Мне почему-то кажется, что на самом деле он никому не доверяет и никогда никому не доверял. Я думаю, что его доверие невозможно завоевать".

Она добавила, что обвинения Сависаара в коррупции не стали для нее сюрпризом.

"Если ты знаешь и понимаешь, как делается политика, то какие могут быть сюрпризы? Когда ты знаешь, как все происходит, спрашиваешь себя, можешь ли ты относиться к этому толерантно и участвовать в этой игре. То, что произошло, не могло стать сюрпризом ни для одного из тех, кто был, так сказать, наверху последние десять лет. Конечно, нет. Те, кто утверждают, что не ожидали этого, должны быть либо исключительно циничны, либо просто исключительно наивны", - добавила Сепп.