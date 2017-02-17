В Эквадоре президентом могут выбрать Ленина

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в час ночи понедельника. В связи с выборами был введен сухой закон, его действие прекратится в полдень понедельника. Нарушителям грозит солидный штраф в 187 долларов. За соблюдением запрета на продажу и употребление спиртного следят сотрудники полиции, присутствие которых на улицах эквадорских городов - особенно столицы страны Кито - в последние дни заметно возросло, передает Newsru.com.

На пост президента Эквадора претендуют восемь человек. Главным фаворитом президентской кампании считается бывший вице-президент Эквадора Ленин Морено, представляющий правящий левый блок "Альянс Страна". Среди представляющих различные оппозиционные силы наиболее высоки шансы бывшего банкира, представителя правоцентристского Движения CREO ("Движение КРЕО") Гильермо Лассо.

Reuters со ссылкой на опросы компании Cedatos передает, что Морено, как ожидается, наберет около 38% голосов, а Лассо - около 26%. Из-за особенностей законодательства это сулит серьезное противостояние. В Эквадоре, чтобы победить, лидеру необходимо набрать лишь 40% голосов в первом туре, но при этом отрыв от ближайшего конкурента должен превышать 10%. (Либо 50%, и тогда отрыв неважен.) Однако если Морено, кандидат партии власти, не сможет выиграть в первом туре, у оппозиции есть шансы объединиться вокруг единого кандидата, и создать ему серьезные проблемы.

В случае необходимости второй тур выборов пройдет 2 апреля, а избранный президент вступит в должность 24 мая сроком на четыре года.