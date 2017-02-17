Воскресенье, 19. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье, 19 февраля.

Несколько дней назад судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании. 5 февраля парусник покинул немецкий город Киль, пишет "Лента.ру".

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик — компания Valla Yachts Limited — не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.

Судно должно быть передано владельцу весной 2017 года.

Крупнейшая в мире парусная яхта, построенная на деньги Мельниченко (владеет «Еврохимом», СУЭК, Сибирской генерирующей компанией), была спущена на воду неподалеку от немецкого города Киль осенью 2015 года. Ее длина составляет 143 метра, водоизмещение — более 14 тысяч тонн, а общая площадь парусов — больше футбольного поля. На яхте восемь палуб, она рассчитана на экипаж из 54 человек.

Над проектом судна трудился французский промышленный дизайнер Филипп Старк (Philippe Starck). Он уже работал с Мельниченко и создал его «Моторную яхту А». Судно строилось на одной из самых крупных верфей компании Nobiskrug в Германии.

Стоимость судна составляет, по разным оценкам, более 400 миллионов долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАарестмиллиардермирроссияяхта
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee рецепты!
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee
eesti laul 2017
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:51
Свободная партия направила Юри Ратасу целый список запросов
17:38
Трамп упомянул некий теракт в Швеции. Шведы озадачены: что он курит?
17:25
Рогозин: новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США (1)
17:18
Выяснились подробности прошлого Марины Федункив
17:16
Картина дня: речь Керсти Кальюлайд, крупная компенсация за пожар и массовое отравление на предприятии
17:16
Цахкна: в Европе заявления по поводу России больше не воспринимают как фобию
17:06
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (2)
16:51
Государство хочет смягчить наказания для несовершеннолетних
16:49
Всего месяц без секса может испортить ваши отношения... И вот почему
16:48
В ближайшие дни ожидаются перепады температуры: смотрите прогноз
16:37
Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре
16:29
Жена президента Зимбабве: мы выставим труп мужа на выборах, и он победит (3)
16:25
Не спрятаться, не скрыться... Ситуации, в которых женщина не откажется от секса
16:10
Видео: 55-летняя Роза Сябитова исполнила горячий танец со стриптизером
15:58
В Эквадоре президентом могут выбрать Ленина
15:56
Фото: Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь
15:50
Скончался выдающийся эстонский шахматист
15:50
Бывшая соратница Сависаара: он никогда никому не доверял
15:42
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)
15:40
Как точно! Названы три главных лжеца по знаку Зодиака
Все новости
LimonЦеликом
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!

Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!?

Найди двух котов: спорим, эта старинная загадка тебе не под силу!? (1)

Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!

Как быстро вы поймете, что с этой девушкой не так? Смотрите внимательно!

17:18
Выяснились подробности прошлого Марины Федункив
16:49
Всего месяц без секса может испортить ваши отношения... И вот почему
16:25
Не спрятаться, не скрыться... Ситуации, в которых женщина не откажется от секса
16:10
Видео: 55-летняя Роза Сябитова исполнила горячий танец со стриптизером
KrasotkaЦеликом
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Уход за волосами весной: полезные советы

Уход за волосами весной: полезные советы

15:42
Глубокое декольте – прошлый век! Новый сексуальный тренд разорвал Сеть вдребезги (фото)
15:08
Паста с соусом в одной сковороде всего за девять минут: пошаговый рецепт
14:35
Вкусно и разнообразно: чем порадовать себя в Великий пост
11:42
Новый тренд: обручальное кольцо на мизинце
SportsЦеликом
Скончался выдающийся эстонский шахматист

Скончался выдающийся эстонский шахматист

Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн

Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн (3)

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

18. фев
Конькобежный марафон отменен из-за погоды
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (6)

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

18. фев
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Погода
В ближайшие дни ожидаются перепады температуры: смотрите прогноз

В ближайшие дни ожидаются перепады температуры: смотрите прогноз

Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето

Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето (5)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА

Женщина попала под машину на переходе у Виймси СПА

Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением

Генеральная уборка на предприятии закончилась массовым отравлением

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Обеспокоенный читатель: что за ЧП в центре Таллинна?

Обеспокоенный читатель: что за ЧП в центре Таллинна? (2)

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (2)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Страшный пожар принес фирме крупнейшую компенсацию по страховке
Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России(6)
Видео: стало известно, когда в Эстонию придет настоящая весна и каким будет лето(5)
Как нас обманывают: девушка сделала фото в примерочных 13 магазинов. Разница налицо!
Как в кино: таллиннец сделал возлюбленной предложение на глазах у сотен людей (видео)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(68)
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(65)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees