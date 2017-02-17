Государство хочет смягчить наказания для несовершеннолетних

Действующий Уголовный кодекс разрешает за правонарушение применять до 30 дней ареста как в отношении взрослых, так и несовершеннолетних. Арест — самое тяжелое наказание за проступок.

Сейчас Министерство юстиции хочет изменить Уголовный кодекс так, чтобы право на тридцатидневный арест действовало только в отношении взрослых, для несовершеннолетних самый большой срок ареста будет составлять десять дней.

По каким причинам несовершеннолетние попадают в арестантский дом? 72% дорожные правонарушения

13% нарушения Уголовного кодекса

8% нарушения общественного порядка

4% нарко-преступления

3% нарушение закона об алкоголе Данные за 2013-2015

Под арест в тюремные камеры попадали в среднем 16-летние молодые люди. В 2013-2015 годы арест несовершеннолетнего в среднем длился девять дней. Максимальный срок (30 дней) ареста был назначен в единичных случаях.

Планируется изменить и законодательство уголовного производства. У суда появится право вместо взятия под стражу помещать несовершеннолетних в детские учреждения. Такое изменение поможет уменьшить контакты несовершеннолетних с тюремной системой и так называемой тюремной культурой.

Эта возможность не исключает другие альтернативы аресту (например, электронное отслеживание местонахождения).

Также рассматривается возможность использовать средства воздействия для несовершеннолетних в отношении 18-21-летних молодых людей. Однако, это не будет обязательным правилом в отношении всех молодых совершеннолетних людей, а лишь позволит воспользоваться этой поправкой в исключительных случаях, когда личность по развитию скорее относится к несовершеннолетнему, чем взрослому.

Для особого обращения необходимо будет определить соответствует ли моральное и умственное развитие молодого совершеннолетнего человека его возрасту.