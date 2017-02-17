Цахкна: в Европе заявления по поводу России больше не воспринимают как фобию

«Если еще несколько лет исходящие от нас предостережения об опасностях, исходящих от России, в Европе казались проявлением фобии, то на сегодняшний день пришло понимание того, что с Путиным следует говорить на его языке, то есть, с позиции силы, - написал Цахкна в Фейсбуке. - Любой компромисс для него — это новая позиция для оказания давления, для смещения границ. О Грузии уже говорят мало, хотя часть страны оккупирована. Решения украинской проблемы не видно».

«Лавров обвинил украинцев в невыполнении Минских соглашений, в ответ украинская делегация покинула зал», - добавил Цахкна.

В рамках конференции обсуждались, среди прочего, позиции ЕС и НАТО в меняющемся мире, рост популизма и радикализма, отношения США и Европы, растущую напряженность на Ближнем Востоке.

В ежегодной Мюнхенской конференции участвуют десятки глав государств и правительств, руководители крупных предприятий, представители консультативных советов, политологи и многие другие эксперты и специалисты. Одним из членом консультативного совета конференции является бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

53 Мюнхенская конференция по безопасности началась в пятницу и завершится в это воскресенье.