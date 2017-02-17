Картина дня: речь Керсти Кальюлайд, крупная компенсация за пожар и массовое отравление на предприятии

Страшный пожар принес фирме крупнейшую компенсацию по страховке

В апреле прошлого года на улице Тегури в Тарту горел склад фруктов и овощей Bambona. Складское здание было полностью уничтожено огнем. У предприятия был заключен договор со страховым обществом PZU. На данный момент итоговая сумма ущерба составляет почти 700 000 евро. Читать далее...

Кальюлайд высказалась о санкциях в отношении России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России. Читать далее...

Неожиданный выбор

Жители четырех стран НАТО в случае угрозы хотели бы обратиться за помощью к России, свидетельствуют данные опроса Гэллапа, опубликованного перед Мюнхенской конференцией по вопросам безопасности. Читать далее...

Скончался выдающийся шахматист

Сегодня на 82-м году жизни умер выдающийся эстонский шахматист Хиллар Кярнер (07.27.1935 - 02.19.2017), который семь раз становился чемпионом Эстонии. Читать далее...

Докатились

По данным пайдеского бюро Департамента шоссейных дорог, количество желающих сдать на права остается на уровне прошлых лет, но при этом резко возросло количество тех, кто проваливает свой первый экзамен на вождение. Читать далее...

Генеральная уборка закончилась отравлением

Вчера вечером спасателям поступил вызов на одно из находящихся в Таллинне предприятий, у работников которого возникли признаки отравления. Читать далее...