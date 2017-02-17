Трамп упомянул некий теракт в Швеции. Шведы озадачены: что он курит?

После объявления о намерениях Белого дома возобновить усилия по ограничению иммиграции, Трамп вчера в своей речи привел примеры терактов в европейских странах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность приема мигрантов. Он вспомнил теракты в Брюсселе, Ницце и Париже, а также неожиданно добавил сюда и Швецию.

"Мы должны сохранить нашу страну в безопасности. Посмотрите, что случилось в Германии, посмотрите, что случилось минувшей ночью в Швеции", - сказал Трамп.

"В Швеции, где никто не мог ожидать ничего подобного. Они приняли большое количество (мигрантов). И теперь у них проблемы, о которых они даже не представляли", - заявил Трамп.

"Вы видели, что произошло в Брюсселе. А взгляните на Ниццу, взгляните на Париж", - добавил он.

Заявление американского президента вызвало нешуточную реакцию в Швеции. Как пишет The Local , в Twitter большой популярностью теперь пользуется хэштег #LastNightInSweden – минувшей ночью в Швеции.

"Швеция? Теракт? Что он курит? Возникает множество вопросов", - прокомментировал заявление Трампа экс-премьер Швеции Карл Бильдт.