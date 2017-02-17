Свободная партия направила Юри Ратасу целый список запросов

Депутат от Свободной партии Криста Ару желает узнать, почему при проведении административной реформы не учтена возможность сохранить топонимы, хранящие в себе следы истории, социальной памяти и общности на примере исторической административной единицы — кихельконда Вынну, который в ходе реформы предполагается назвать волостью Кастре.

Депутаты подали также запрос по поводу будущего волости Вастселийна, судьба которого может оказаться примером нелогичности административной реформы — требование минимум 5000 жителей в местном самоуправлении перевешивает исторический опыт и географическое местоположение.

Еще один запрос поступил от старейшины Ярваского уезда, который считает, что если бы можно было заново начать административную реформу, то это следовало бы сделать совсем в другой форме.

Свободная партия направила Ратасу также запрос по поводу права деревень на самоопределение.