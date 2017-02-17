В Москве российской компанией Hoversurf был представлен русский летающий мотоцикл Scorpion 3, пишет «Российская газета».

Мотоцикл оснащен четырьмя объемными винтами, он способен выдержать вес до 120 килограммов, может разгоняться до 50 километров в час, подниматься на высоту больше десяти метров и летать почти 30 минут.

По предварительным оценкам, ховербайк будет стоит 54 тысячи долларов. Основатели проекта пояснили, что устройство сочетает свойства мотоцикла и квадрокоптера. Пока его планируется использовать в экстремально-спортивных целях, однако разработчики не исключают и «транспортные возможности».

"Благодаря электрическим двигателям аппарат не расходует бензин и не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить или заменить аккумулятор - и он готов к полету. Это очень экологичное решение", - комментирует основатель проекта Александр Атаманов.