Отменен визит министра иностранных дел Германии в Эстонию

По данным дипломатов, визиты были отменены из-за проблем со здоровьем министра Германии.
Предполагалось, что во время встреч будут обсуждаться актуальные проблемы политики безопасности ЕС и сотрудничество стран Балтии и Германии.
Перенесен намеченный на завтра визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Латвию, также визиты визиты в Литву и Эстонию.
По данным дипломатов, визиты были отменены из-за проблем со здоровьем министра Германии.
Предполагалось, что во время встреч будут обсуждаться актуальные проблемы политики безопасности ЕС и сотрудничество стран Балтии и Германии.
Изменения могут затронуть и совершеннолетних правонарушителей
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