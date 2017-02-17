Шок или страх: почему в Эстонии водители сбегают с места ДТП?

Автомобиль сбил на пешеходном переходе 60-летнюю женщину и ее собаку и сбежал с места ДТП. На следующий день была найдена на парковке одного из домов с характерными от аварии повреждениями машина BMW и пару дней спустя виновник аварии, 19-летний молодой человек был задержан.

Что заставило молодого человека сбежать с места ДТП, знает только он и может быть следователи, но ясно то, что такие случаи не являются исключением. В год в среднем каждый день несколько водителей убегают с места ДТП или остается неизвестными. Во многих случаях речь идет о вмятинах, но бывают и тяжелые аварии.

В прошлом году в Эстонии с места аварии сбежали или остались после ДТП неизвестными 427 водителей. Больше всего таких случаев зафиксирована в Ида-Вирумаа (228 случаев), Пярнумаа (53) и Харьюмаа (49).

«427 — это очень большая цифра», - сказал руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, по мнению которого, важно во время движения сохранять трезвым ум и быть спокойным.

«Неважно, что случилось, следует оставаться на месте, - говорит Кулламяэ. - Побег с места ДТП — отягощающее обстоятельство, поскольку поведение водителя характеризуется как безразличное».

Сложно назвать одну причину, почему водители так поступают. «Случаев много, все люди разные и проблемы могут быть разные — проблемы со здоровьем, старые травмы, просто нестабильная нервная система», - перечисляет психолог дорожного движения Гуннар Мейнхард.

Ситуация после ДТП — новая для людей и может вызвать у людей разные реакции. Одни будут находится в состоянии шока. Человек, который попадает в такую ситуацию, может вести себя неадекватно и, например, сбежать с места аварии. Многие из них вскоре сами приходят в полицию.

Во-вторых, по мнению Мейнхарда, виновники аварий знают, что поступали неправильно и пытаются сбежать от наказания. Хотят убежать куда-нибудь подальше, чтобы не пришлось с этим разбираться.

Кулламяэ также говорит, что одной из причин, безусловно, является шок. Другая распространенная причина — страх наказания, которой усугубляет наличие старых нарушений. Например, водитель уже ранее наказывался за вождение в нетрезвом виде или без прав, поэтому он сбегает в надежде избежать наказания.

Случаи побега происходят в большинстве своем в темных местах и там, где нет людей. «Водители считают, что их никто не видел и значит нет свидетелей», - говорит Кулламяэ.

По словам Мейнхарда, важно, что будут делать с пойманным водителем дальше. Во многих странах проводятся исследования, согласно которым становится понятно, может ли этот человек в будущем садится за руль машины. «Может выяснится, что он нестабильный, поэтому ему не следует участвовать в дорожном движении», - говорит Мейнхард.