Фото: в Киеве протестующие устроили потасовку с полицией

На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса предприняли попытки установки палаточного городка.

Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

На месте находятся народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев.

Семенченко ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что участники блокады железнодорожного сообщения в Донбассе намерены распространить ее на сообщение Украины с Россией.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины.

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В воскресенье 19 февраля в Киеве также прошли акции по случаю третьей годовщины событий на площади Независимости. По данным правоохранительных органов, эти мероприятия прошли без происшествий.