Биатлонистка из Германии переписала историю спорта

Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер завоевала на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцине в воскресенье, 19 февраля, свою пятую золотую медаль, сообщает DW. В заключительный день турнира в Австрии Дальмайер выиграла женский масс-старт. Она стала первой в мировой истории биатлонисткой, получившей пять золотых медалей на одном мировом первенстве. "Мечта стала явью. Я никогда не думала, что это возможно", - призналась 23-летняя спортсменка.

Кроме пяти золотых Дальмайер получила на этом чемпионате и одну серебряную медаль стала также первой в истории биатлона спортсменкой, завоевавшей 11 наград подряд.