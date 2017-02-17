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Виртуальный рынок в Эстонии набирает обороты и выходит из-под контроля государства

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Интернет-торговля – серая зона, которая слабо регулируется на законодательном уровне. 

По словам представителя Союза интернет-торговцев, никто не проверяет, предоставило ли предприятие все свои юридические данные, имеются ли у него долги, пишет Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ханна Турецки-Тоомик из Департамента защиты прав потребителя говорит, что зачастую интернет-пользователь сам попадает в ловушку недобросовестных торговцев, поддаваясь импульсивному желанию купить подешевле и получить побыстрее. "В интернете есть множество возможностей проверить и узнать, что пишут об интернет-магазине другие клиенты, какой опыт сотрудничества у них. Можно обратиться к этим отзывам, разделить их на положительные и отрицательные, чтобы не наступить на те же грабли", – рекомендует Тоомик.

Подробнее, как правильно выбрать поставщика товара и не оказаться клиентом недобросовестных фирм, смотрите в сюжете "АК+".

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