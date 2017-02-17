В Ида-Вирумаа ехавшая на вызов полицейская машина попала в аварию

Вчера в 21.48 на Тартуском шоссе в Йыхви 27-летний мужчина на Volvo, совершая поворот налево, выехал перед двигавшимся по главной дороге с включенными проблесковыми маячками полицейский автомобиль Škoda, за рулем которого был 30-летний мужчина.

Находящиеся в Volvo пассажиры, 44-летняя женщина и трехлетний мальчик, были доставлены для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу, где у них не были зафиксированы повреждения. Позже в больницу самостоятельно обратился пассажир Škoda - 24-летняя женщина.