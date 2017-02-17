Трамп объяснил свои слова о серьезном происшествии в Швеции

Ранее в эфире Fox появился сюжет, в котором утверждается, что власти Швеции скрывают случаи изнасилований и проявлений жестокости со стороны мигрантов.
Во время субботнего выступления Трамп не конкретизировал свои слова, из-за чего шведские журналисты попытались угадать, что он подразумевал. Среди версий фигурировали теракт, предупреждения о лавине и полицейская погоня за пьяным водителем.
My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2017 г.