Трамп объяснил свои слова о серьезном происшествии в Швеции

Президент Трамп стал объектом внимания психиатров

Политкорректность родилась не сегодня – на Западе она прогрессирует уже несколько десятилетий. Именно благодаря ей психиатры вслух не называют Дональда Трампа психически больным. Их удерживает т.н. «правило Голдуотера», принятое Американской психиатрической ассоциацией в 1973 году. Но похоже, что обосновавшийся в Белом доме эксцентрик, который не признет никаких правил, может стать причиной нарушения и этого правила, пишет Московский комсомолец со ссылкой на The New York Times.