СМИ: в Таиланде россиянке грозит тюремное заключение за кормление рыбок в море

По данным газеты, россиянка была арестована сотрудниками департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда и доставлена в отделение полиции на острове Пхукет. Ей предъявлены обвинения и установлен залог на освобождение в размере 100 тыс. батов ($2,8 тыс.), пишет издание. "Она должна внести залог и обязана находиться на территории Таиланда до решения суда", - сообщил глава местного подразделения департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Сучат Раттанаруенгси.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что не получали информацию о данном инциденте. Пока также неизвестно, внесла ли россиянка залог или ожидает суда в полицейском участке.

В Таиланде проблемами с законом может обернуться не только ловля экзотических рыбок, но даже и их кормление. Гиды часто сами предлагают туристам подобный аттракцион, однако иностранцам следует помнить, что милая забава может иметь далеко идущие последствия. За последнее время на территории королевства были арестованы, а затем оштрафованы судом, несколько граждан КНР по аналогичному обвинению.

От кормления рыб стоит воздержаться, прежде всего, у побережья таиландских островов. Почти все они входят в состав национальных морских парков и находятся под охраной государства. Правила поведения на охраняемых территориях, исключающие кормление рыб, которое может нанести вред местной экосистеме, приняты здесь достаточно давно. Однако только в мае прошлого года права сотрудников департамента морских и прибрежных ресурсов королевства были существенно расширенны - они получили полномочия арестовывать нарушителей.

Согласно местному законодательству, кормление рыб и морских животных в водоохранной зоне рассматривается как преступление, которое наказывается штрафом в размере до $2,8 тыс. или лишением свободы до одного года.