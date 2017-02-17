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Майлис Репс стала жертвой российской пропаганды

Rus.Postimees.ee
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Министр образования Эстонии Майлис Репс говорит уверенно: «Я не давала эти интервью "Спутнику"!» Она имеет ввиду появившиеся за последние недели на эстонской версии российского пропагандистского канала «Спутник» два интервью, пишет Postimees. Первое из них — радиоинтервью на тему русского школьного образования в Эстонии, второе интервью на тему Холокоста. 

Первое интервью о Холокосте на «Спутнике» появилось 31 января. Репс говорила о своем отношении к Холокосту и как здешние политики ссорили народы между собой.

Девять дней спустя на «Спутнике» появилось новое интервью с Репс. В трехминутном телефонном интервью министр говорит о планируемых изменениях в изучении эстонского языка в русских школах.

Репс говорит, что не давала интервью представителям «Спутника». Она созвала собрание Министерства образования, чтобы выяснить, как эти материалы могли там появиться. Министр призналась, что полтора дня ломала над этим вопросом голову и пришла к выводу, что информация для первого интервью была получена 27 января, когда Репс посетила Таллиннскую еврейскую школу и давала интервью газете Евройской общины на тему Холокоста.

Репс говорит, что во время этой беседы рядом с деятелями общины стояла одна девушка с диктофоном: «Я не знала, кто она, поскольку у нее не было бейджика сотрудника "Спутника"».

Второе интервью проходило по телефону. По словам Репс, ей в Рийгикогу позвонил какой-то мужчина, который представился журналистом Максимом, она решила, что это сотрудник ПБК (Максим Гусаров — прим.ред.) и только сейчас поняла, что это был работник «Спутника».

«Может это беда маленькой Эстонии, что министры напрямую общаются с журналистами», - сказала Репс.

На последних президентских выборах Репс говорила, что госчиновники и политики должны избегать общения с российскими пропагандистскими изданиями, поскольку там речь не идет о журналистике.

«Эта позиция неизменна, наша политика не поменялась. Мы не зовет на пресс-конференции "Спутник" и если они хотят официально прийти, мы вежливо отказываемся. Последний раз такое было на конференции PISA», - говорит Репс.

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