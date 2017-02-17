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Особенности законов: любой может устроить на дому неофициальный уход за пожилыми

Rus.Postimees.ee
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Проблема с пожилыми родственниками, которым с возрастом все чаще и чаще нужен постоянный присмотр и уход, в последнее время только растет. Домов престарелых мало, мест для всех не хватает, старики и их близкие могут годами ждать в очереди. А в частных лавочках зачастую очень дорого, пишет «МК-Эстония». Предприимчивые люди нередко организуют уход за пожилыми на дому, но работают неофициально, и, как следствие, их никто не контролирует.  Что вам следует знать, если вашему родственнику нужен уход, или же вы сами решили подзаработать денег на пожилых?

Помимо государственных и частных домов по уходу в Эстонии активно действуют и люди, которые предлагают неофициально присмотреть за вашим пожилым родственником. Понятное дело, работают они зачастую по-черному, никаких налогов не платят. Возьмут человека к себе или будут ухаживать за ним с проживанием у старичка – зависит от обстоятельств дела.

Есть и те, кто решают открыть дом по уходу прямо на дому. Например… в двухкомнатной квартире! Взять к себе пару пожилых, присматривать за ними, а родственники будут давать за услугу столько, что хватит и за квартиру заплатить, и на что-то еще останется.

Трехкомнатная квартира? Отлично! Тут вообще можно разгуляться. А если собственный дом где-нибудь в глуши… Это же отличная бизнес-идея.

Уход за стариками и от налогов

Именно так решила, видимо, хозяйка расположившегося посреди леса дома по уходу Мерике Тедер. Она работает медсестрой в Клинике Тартуского университета и Выннуской больнице. В доме живут она, ее муж и маленькая дочь плюс два нуждающихся в уходе человека. «Клиенты» находят ее через знакомых. Договоры не заключают, но родственники ежемесячно оплачивают ее услуги по уходу за пожилыми в размере 600 евро за каждого.

Как дама рассказывала СМИ, четкого распорядка дня у подопечных нет. Они просыпаются, могут есть, что захотят, и спать, сколько хотят. Теоретически в доме могло бы поместиться шестеро человек, и если бы было так, то Мерике только за уход получала бы 3600 евро в месяц. Плюс зарплата.

Свою деятельность Мерике официально не зарегистрировала из-за маленьких объемов. Когда женщина находится на работе, за клиентами присматривает ее муж, который прошел специальные курсы.

Тартуской уездной управе и другим ведомствам об этом доме призрения ничего не известно. Равно как, можно предположить, и о многих других, которые точно так же подпольно действуют в Эстонии.

Ведь для того, чтобы присматривать у себя дома за пожилыми людьми, не нужно никаких разрешений. Потому что если частное лицо организует уход за пожилыми людьми, то это в понимании Закона о социальной опеке не является услугой по общему уходу. Если же это официально зарегистрированное учреждение, то тут уже начинают действовать требования по защите здоровья, питанию, противопожарной безопасности и многому другому. Но если речь идет не об учреждении, а о простой договоренности между людьми об оказании услуг, то тут взятки гладки.

При этом, согласно Закону о коммерческой деятельности, физическое лицо, которое на постоянной основе продает товар или оказывает услуги, является предпринимателям и должно занести себя в бизнес-регистр и платить подоходный налог. Но если вы этого не делаете, то чиновникам, возможно, придется потрудиться, чтобы доказать ваше уклонение от налогов.

В общем и целом для предпринимателей открывается широкое поле для деятельности, если, конечно, вести ее в рамках закона и осторожно. Тем же, кто решает воспользоваться подобными услугами, можно лишь посоветовать заключать договор, где подробно прописывать все нюансы, и почаще контролировать, в каких условиях содержится ваш близкий человек. Неплохо бы и узнать заранее, насколько компетентен человек, который оказывает вам услугу.

Если что, единственный путь – в суд. В некоторых случаях может вмешаться и местное самоуправление, если станет известно, что пожилой человек оставлен без присмотра, или же его права и интересы существенно попираются. Но это, как правило, если у него нет родственников, и защитить его больше некому.

Кто и что должен контролировать?

Главный специалист отдела по уходу Министерства социальных дел Кетри Куппер отмечает, что комнаты предлагающего услуги должны соответствовать требованиям по защите здоровья. Также дом призрения должен отвечать требованиям в вопросах питания, а входы-выходы из здания должны соответствовать Закону о строениях и обеспечивать пожарную безопасность.

Частные дома призрения контролируют Департамент здоровья и Спасательный департамент. Если в частном доме по уходу есть люди, услугу которых частично компенсирует и местное самоуправление, то надзор – также и в компетенции уездного старейшины. Если таких людей в частном доме по уходу нет, то он их контролировать не может. В таких случаях выручает договор, а люди должны будут разрешать свои разногласия в суде.

Читайте статью целиком на mke.ee.

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