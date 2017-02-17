Особенности законов: любой может устроить на дому неофициальный уход за пожилыми

Помимо государственных и частных домов по уходу в Эстонии активно действуют и люди, которые предлагают неофициально присмотреть за вашим пожилым родственником. Понятное дело, работают они зачастую по-черному, никаких налогов не платят. Возьмут человека к себе или будут ухаживать за ним с проживанием у старичка – зависит от обстоятельств дела.

Есть и те, кто решают открыть дом по уходу прямо на дому. Например… в двухкомнатной квартире! Взять к себе пару пожилых, присматривать за ними, а родственники будут давать за услугу столько, что хватит и за квартиру заплатить, и на что-то еще останется.

Трехкомнатная квартира? Отлично! Тут вообще можно разгуляться. А если собственный дом где-нибудь в глуши… Это же отличная бизнес-идея.

Уход за стариками и от налогов

Именно так решила, видимо, хозяйка расположившегося посреди леса дома по уходу Мерике Тедер. Она работает медсестрой в Клинике Тартуского университета и Выннуской больнице. В доме живут она, ее муж и маленькая дочь плюс два нуждающихся в уходе человека. «Клиенты» находят ее через знакомых. Договоры не заключают, но родственники ежемесячно оплачивают ее услуги по уходу за пожилыми в размере 600 евро за каждого.

Как дама рассказывала СМИ, четкого распорядка дня у подопечных нет. Они просыпаются, могут есть, что захотят, и спать, сколько хотят. Теоретически в доме могло бы поместиться шестеро человек, и если бы было так, то Мерике только за уход получала бы 3600 евро в месяц. Плюс зарплата.

Свою деятельность Мерике официально не зарегистрировала из-за маленьких объемов. Когда женщина находится на работе, за клиентами присматривает ее муж, который прошел специальные курсы.

Тартуской уездной управе и другим ведомствам об этом доме призрения ничего не известно. Равно как, можно предположить, и о многих других, которые точно так же подпольно действуют в Эстонии.

Ведь для того, чтобы присматривать у себя дома за пожилыми людьми, не нужно никаких разрешений. Потому что если частное лицо организует уход за пожилыми людьми, то это в понимании Закона о социальной опеке не является услугой по общему уходу. Если же это официально зарегистрированное учреждение, то тут уже начинают действовать требования по защите здоровья, питанию, противопожарной безопасности и многому другому. Но если речь идет не об учреждении, а о простой договоренности между людьми об оказании услуг, то тут взятки гладки.

При этом, согласно Закону о коммерческой деятельности, физическое лицо, которое на постоянной основе продает товар или оказывает услуги, является предпринимателям и должно занести себя в бизнес-регистр и платить подоходный налог. Но если вы этого не делаете, то чиновникам, возможно, придется потрудиться, чтобы доказать ваше уклонение от налогов.

В общем и целом для предпринимателей открывается широкое поле для деятельности, если, конечно, вести ее в рамках закона и осторожно. Тем же, кто решает воспользоваться подобными услугами, можно лишь посоветовать заключать договор, где подробно прописывать все нюансы, и почаще контролировать, в каких условиях содержится ваш близкий человек. Неплохо бы и узнать заранее, насколько компетентен человек, который оказывает вам услугу.

Если что, единственный путь – в суд. В некоторых случаях может вмешаться и местное самоуправление, если станет известно, что пожилой человек оставлен без присмотра, или же его права и интересы существенно попираются. Но это, как правило, если у него нет родственников, и защитить его больше некому.

Кто и что должен контролировать?

Главный специалист отдела по уходу Министерства социальных дел Кетри Куппер отмечает, что комнаты предлагающего услуги должны соответствовать требованиям по защите здоровья. Также дом призрения должен отвечать требованиям в вопросах питания, а входы-выходы из здания должны соответствовать Закону о строениях и обеспечивать пожарную безопасность.

Частные дома призрения контролируют Департамент здоровья и Спасательный департамент. Если в частном доме по уходу есть люди, услугу которых частично компенсирует и местное самоуправление, то надзор – также и в компетенции уездного старейшины. Если таких людей в частном доме по уходу нет, то он их контролировать не может. В таких случаях выручает договор, а люди должны будут разрешать свои разногласия в суде.

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