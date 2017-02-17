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Такого вы еще не видели: эстонский умелец смастерил уникальный деревянный велосипед

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Плотник из Муху смастерил своими руками деревянный велосипед для людей с особыми потребностями. 

Плотник из деревни Линнузе Яанек Ваппер (42 года) говорит, что всё делает не как все. Его необычный транспорт заметили как местные жители, так и оказывающиеся здесь проездом люди, пишет Saarte Hääl.

Когда мужчина в позапрошлом году из-за проблем со здоровьем стал пенсионером, он боролся с заболеванием с помощью вдохновения. «У меня такая проблема со здоровьем, которая не позволяет ездить на обычном велосипеде», - сказал Ваппер, который решил не бросать любимое занятие, а смастерить для себя уникальный транспорт.

Фото велосипеда эстонского умельца смотрите ЗДЕСЬ

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