Такого вы еще не видели: эстонский умелец смастерил уникальный деревянный велосипед

Плотник из деревни Линнузе Яанек Ваппер (42 года) говорит, что всё делает не как все. Его необычный транспорт заметили как местные жители, так и оказывающиеся здесь проездом люди, пишет Saarte Hääl.

Когда мужчина в позапрошлом году из-за проблем со здоровьем стал пенсионером, он боролся с заболеванием с помощью вдохновения. «У меня такая проблема со здоровьем, которая не позволяет ездить на обычном велосипеде», - сказал Ваппер, который решил не бросать любимое занятие, а смастерить для себя уникальный транспорт.

Фото велосипеда эстонского умельца смотрите ЗДЕСЬ.