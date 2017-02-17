Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине

Он был одним из десяти тысяч, убитых в этой необъявленной и бесчестной войне. Каждая ее жертва – это будто маленькая история. История жизни Леонида Дергача действительно уникальна. Отец двоих сыновей, высококвалифицированный юрист, кандидат наук и преподаватель в университете, оставивший свою работу и семью, чтобы по собственной воле пойти защищать страну. Как отметила одна из его студенток, его уважали абсолютно все на факультете. Она также вспоминает, что Леонид относился к каждому из студентов на равных. В мирное время он также давал бесплатные юридические консультации. Позже, уже на фронте он точно так же консультировал военных. Не удивительно, что именно там Леонид получил свой позывной «Академик».

Есть некий символизм в том, Леонид Дергач родом был из Хотинского района Черновицкой области Украины, ведь именно там находится известная и древняя Хотынская крепость. В семнадцатом веке эта крепость в буквальном смысле спасла Европу от турецкой армии. Через четыре столетия Леонид будет защищать свою страну на Донбассе уже от другой угрозы с Востока. И точно так же, как Хотин играл исключительную стратегическую роль по защите Европы, такую же важность имеет и Авдеевка, в которой Леонид Дергач был недавно убит осколком "Града" прямо в сердце.

Только лишь во время нескольких дней недавних чрезвычайных по своим масштабам бомбардировок в городе Авдеевка было повреждено около 150 домов и убито около двадцати военнослужащих. Были также жертвы и среди мирного населения. Вопиющим примером цинизма тех, кто обстреливал Авдеевку, был артиллерийский обстрел ими местного центра гуманитарной помощи. Но благодаря профессиональным действиям местных властей, волонтеров и военных город не стал «украинским Алеппо». Вся страна участвовала в спасении Авдеевки.

Ситуация, подобная на ту, что в Авдеевке, вполне может повториться в обозримом будущем. Такие же обстрелы могут произойти и в других горячих точках на Донбассе. Только в прошлую среду вечером Авдеевка была снова обстреляна, во время чего один гражданский был убит и несколько ранено. Также было убито и трое украинских военных. Это значит, что эскалация на Донбассе будет продолжаться, и что российская агрессия против Украины будет происходить и далее. Также это значит, что агрессор снова будет продолжать обманывать, заметая собственные следы и играя роль миротворца, оставаясь при этом, на самом деле, войнотворцем. Он также будет пытаться навязывать собственные правила, продолжая при этом их нарушать. Этот войнотворец будет снова присылать свое оружие артиллерию и «гуманитарный конвои» в другую державу. Так же как и отправлять сотни и тысячи «добровольцев», которые «заблудятся» далеко от их дома или «отправятся на каникулы» в суверенную страну. Тем не менее, многие из этих «туристов» опять без всяких почестей будут похоронены в безымянных могилах, тогда как тела украинских солдат будут встречать со свечами, цветами и со словами «герои». А пока что молодая страна будет продолжать учиться защищать себя и бороться за независимость. Жаль только, что ради этого Украина должна терять своих самых выдающихся людей на войне, которую ведет против нее другая страна, никогда не ценившая людей. В то же самое время двое маленьких сыновей Леонида Дергача должны будут учиться расти без их отца в мире, в котором зло победить не так и просто.

Запад постепенно прощается с иллюзией мира в Украине, пока в самой Украине прощаются с лучшими сыновьями и дочерями. И очень хочется надеяться, что все эти утраты не будут напрасными.