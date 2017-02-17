Британский министр: наше близкое сотрудничество продолжится и после выхода Британии из ЕС

Я говорю о простых вещах: для Великобритании сотрудничество между двумя нашими странами всегда будет важным. Сегодня это верно больше чем когда-либо, потому что наша цель — сохранить сильное партнерство с Европейским союзом после того, как мы покинем его структуры.

Сотрудничество между нашими странами продолжается десятилетиями, оно берет своё начало с времен эстонской Освободительной войны в 1918 году, когда Великобритания отправила эскадру королевского флота, чтобы укрепить независимость Эстонии. В память британских военных, погибших в ходе конфликта, на Военном кладбище в Таллинне установлен мемориал.

Надежное военное сотрудничество продолжается по сей день. Наши страны являются полноправными членами НАТО, кроме того, именно две наши страны принадлежат к числу всего пяти стран, которые достигли поставленной НАТО цели выделять на оборонные расходы 2% от ВВП.

Наши военные сотрудничали под эгидой НАТО в Афганистане, и сейчас работают вместе в Ираке и Сирии с целью победить ИГИЛ. Значимость наших отношений для Великобритании подтверждает и то, что в апреле этого года в Тапа прибудут 800 британских солдат в рамках международного батальона НАТО.

Выход из Европейского Союза не изменит значения этого сотрудничества. Растущее беспокойство о безопасности на нашем континенте требует увеличения общих усилий для защиты мира. И наши военные с гордостью продолжат служить бок о бок с эстонскими военными для укрепления надежности восточной границы НАТО.

Но партнерство между Эстонией и Великобританией не ограничивается общими интересами в области безопасности.

Эстония является одним из наиболее популярных туристических направлений во всем мире, и в прошлом году Эстонию посетило около 115 тысяч туристов из Великобритании.

В этом контексте я отлично понимаю, что почти 15 000 эстонских граждан, живущих в Великобритании, хотят быть уверены в том, что их ждет после того, как наша страна покинет Европейский союз. И хотя существующие у этих людей на данный момент права не будут утрачены, британское правительство прилагает усилия для того, чтобы быстро достичь договоренности о защите прав всех граждан Европейского союза, живущих в Великобритании, и британских граждан в Европейском Союзе. Мы бы очень хотели, чтобы такое соглашение уже было достигнуто, и мы неоднократно подчеркивали, что это будет абсолютным приоритетом уже в самом начале процесса переговоров.

Установление преград для торговли также не отвечает ничьим интересам. Великобритания является четвертым партнером Эстонии по экспорту услуг, и объем торговли между двумя странами превышает 1 миллиард евро в год.

Кроме того, Великобритания важна для эстонских стартапов. Многие из них, включая TransferWise, имеют свою штаб-квартиру в Лондоне.

Как премьер-министр Великобритании заявила в прошлом месяце, мы хотим выстроить новое, крепкое партнерство с Европейским союзом. Такое, которое будет стоять на защите близкого сотрудничества со странами-членами ЕС.

Новые отношения должны быть выстроены для блага обеих сторон. Для нас очень важно, чтобы Европейскому Союзу сопутствовал успех в экономической, политической и социальной сферах — и мы хотим оставаться для ЕС хорошими друзьями и соседями.

Я уверен, что если мы начнем переговоры о выходе Великобритании из ЕС с доброжелательным настроем, мы сможем добиться положительных результатов для всех.

Эстония и Великобритания останутся близкими партнерами. Будучи первым членом британского кабинета министров, который посещает Эстонию после нашего референдума о выходе из ЕС, я хочу подчеркнуть, что важность отношений между двумя нашими странами не уменьшится после Брекзита. Более того, они укрепятся.

Дэвид Дэвис руководит британским министерством по выходу из Европейского Союза (Department for Exiting the European Union) с июля 2016 года. Министерство отвечает за переговоры о выходе из ЕС и за формирование отношений между Великобританией и странами-членами ЕС после Брекзита.