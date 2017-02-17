Три таллиннских улицы закрываются для транспорта на три дня

В это время автобусы линий 7, 15, 49 и 65 не будут ходить по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса и не будут останавливаться на остановках "Двигатель", "Лыытса", "Валукоя" и "Каубаяама". В обоих направлениях автобусы отправятся по улице Суур-Сыямяэ с остановкой "Двигатель" близ перекрестка с улицей Лыытса и по направлению к центру города - с остановкой "Каубаяама" до перекрестка с улицей Яэзи.