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Будет изменен маршрут автобусов!

Три таллиннских улицы закрываются для транспорта на три дня

Rus.Postimees.ee
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В связи прокладкой водопровода и канализационной трассы с утра 24 февраля и до конца дня 26 февраля улица Лыытса, как сообщает Раэпресс, будет закрыта для движения транспорта. 

В это время автобусы линий 7, 15, 49 и 65 не будут ходить по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса и не будут останавливаться на остановках "Двигатель", "Лыытса", "Валукоя" и "Каубаяама". В обоих направлениях автобусы отправятся по улице Суур-Сыямяэ с остановкой "Двигатель" близ перекрестка с улицей Лыытса и по направлению к центру города - с остановкой "Каубаяама" до перекрестка с улицей Яэзи. 

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