Налоговую декларацию уже подал 384 191 человек, возврату подлежит 62,1 млн евро

«Декларацию подал 384 191 человек, возврату подлежит 62,1 млн евро, а доплате - 4,1 млн евро», - сказал BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента (MTA) Райнер Лауритс.

Доходы за 2016 год можно декларировать MTA с 15 февраля по 31 марта 2017 года; не облагаемый налогом доход в 2016 году составлял 2040 евро, а дополнительный освобожденный от налога доход в случае пройденного обучения, процентных ставок по жилищному кредиту и пожертвований — 1200 евро.

В этом году больше невозможно вычитывать затраты на обучение вождению мотоцикла и моторного транспорта (водительские права категории A и B), а также образование по интересам для взрослых. Поэтому предоставляющие соответствующие услуги предприятия теперь не передают эту информацию для включения в предварительно заполненную декларацию.

Второе важное изменение касается декларирования арендной выручки. Если ранее подоходным налогом облагалась вся задекларированная арендодателем выручка с аренды, теперь облагаются только 80 процентов выручки с аренды жилого помещения.

Декларацию должны подать и все те, кто планирует в этом году добиваться разового пособия для низкооплачиваемых работников. Это значит, возврат подоходного налога в пользу низкооплачиваемых работников коснется в этом году и тех людей, которые в прошлом году проработали не менее шести месяцев на полную ставку и получили менее 7817 евро и которым обычно не приходилось подавать налоговую декларацию.

По оценке MTA, условиям возврата налога соответствует около 100 000 совершеннолетних людей с годовыми доходами менее 7818 евро (до 651 евро в месяц), которые работали в 2016 году не менее шести месяцев на полную ставку. Сумма возврата составляет до 709 евро, но не более суммы уплаченного в 2016 году подоходного налога.