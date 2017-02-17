Управа Ласнамяэ приглашает на Масленицу в парке Паэ

Традиции поддержат ансамбль народного танца Pääsuke, ансамбли "Айрис" и «Чары». Гостей праздника ждут вкусные сладкие булочки и блины. У детей будет возможность покататься на пони и на аттракционах. В завершение мероприятия в сопровождении зажигательных песен состоится традиционное сожжение чучела Зимы.

«Праздник Масленицы - это прекрасная возможность провести насыщенный положительными эмоциями день на народном веселье. Ждем всех горожан на праздничном гулянье угоститься масленичными яствами. Как ни хороша зима, а пора ей и честь знать - пусть уступит место весне да теплому солнышку!» - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Вход на мероприятие для всех свободный! Приходите всей семьей и с друзьями!