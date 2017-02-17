Россия планирует поставлять оружие полиции США

«Силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции концерна «Техмаш», в частности к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия «Оса», который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности», — говорит Русаков, пишет Rus.Tvnet.

Русаков подчеркнул, что концерн «рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса «Оса» и многофункционального щита «Легион» полицейским департаментам различных штатов, а также проведения научно-технических консультаций».

В конце 2016 года пистолеты «Оса» поступили на вооружение полиции штата Аризона. Тогда в «Техмаше» рассказали, что это стало первым в истории случаем, когда американские силовые структуры официально закупили российское оружие нелетального действия.