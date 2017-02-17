В Эстонии хотят создать автоматический регистр клиентов гостиниц

Поскольку Эстония является частью Шенгенской зоны и въезд лиц в страну не проверяют на границе, главным источником информации о находящихся в Эстонии людях являются именно карты посетителей гостиничных предприятий. Их должны заполнять лица, которые не являются гражданами стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также их члены семей.

По плану МВД, будет создана система, в которой информация о зарегистрированных гостиничным предприятием лицах в течение суток будет поступать в автоматический регистр, который будет проверять информацию по различным базам данных вроде базы данных полиции, государственного регистра запретов на въезд и базы данных Интерпола. Если проверка не даст результатов, информация о лице будет в течение суток удалена из регистра. Если же окажется, что речь идет об интересующем силовые структуры лице, проверкой информации займется соответствующий сотрудник.

По мнению МВД, действующая система является по ряду причин неэффективной. Прежде всего, сейчас карты посетителей заполняют вручную, что требует времени, кроме того, информацию часто записывают нечитаемым образом. Кроме того, силовые структуры, чтобы получить карты посетителей, должны заранее знать, что лицо ночевало в определенном гостиничном предприятии. Если бы информация передавалась в автоматически считываемом виде, ее можно было бы эффективнее обрабатывать.

Хотя данные лиц будут, как правило, за сутки удалятся из автоматического регистра, сами гостиничные предприятия должны будут хранить информацию о посетителях в течение двух лет, чтобы ведомства при необходимости могли проверить ее позднее.

Планируется создать три параллельные системы передачи информации с использованием как имеющихся информационных систем гостиничных предприятий, так и онлайн-клиента и смарт-приложения.

По подсчетам МВД, внедрение системы сэкономило бы гостиницам и их работникам около 2 млн евро в год и снизило бы административную нагрузку. В первый год затраты на запуск системы составили бы 674 000 евро, ее эксплуатация стоила бы в дальнейшем 51 000 евро в год.

Изменение запланировано на октябрь следующего года.