Скорая помощь огорчена снижением финансирования

Хотя на первый взгляд бюджет скорой помощи в этом году вырос на 1,7 млн евро, по словам председателя правления Союза скорой помощи Аго Кыргвеэ, ситуация вызывает обеспокоенность из-за существенного сокращения объема договоров со стороны Департамента здоровья, сообщает Rus.Err.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Юллара Кальюмяэ, расходы на персонал сокращены на 326 000 евро, хотя это сделано в привязке к средним показателям за прошлые годы.

Кыргвеэ добавил, что сократилась и оплата труда работников во время обучения. Бюджет бригад скорой помощи на лекарства и принадлежности также урезан на 5-7%, хотя Кальюмяэ утверждает, что сокращение здесь кажущееся.