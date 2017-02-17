Кальюлайд присвоила звание генерала командующему Силами обороны Террасу

Президент произвела командующего Силами обороны в генералы по предложению министра обороны Маргуса Цахкна, сообщается на сайте президента.

Генерал — высшее воинское звание Сил обороны.

Ранее в восстановившей независимость Эстонии звание генерала присваивалось Александру Эйнселну и Антсу Лаанеотсу.

Эйнселн был произведен в генералы в декабре 1995 года и в том же месяцев Рийгикогу освободил его от должности командующего Силами обороны.

Лаанеотс был произведен в генералы в июне 2011 года. В декабре того же года он покинул должность командующего Силами обороны.

В декабре 2015 года правительство решило продлить должностной срок Терраса в должности командующего Силами обороны на два года до 4 декабря 2018 года. Решение поддержала и комиссия по государственной обороне Рийгикогу.

Срок службы командующего Силами обороны составляет пять лет, но правительство может продлить его на два года.

Террас в 1991 году прошел офицерские курсы в качестве младшего лейтенанта, а в следующем году приступил к службе в должности главы роты Калевского одиночного пехотного батальона. Он также служил главой Пыхьяской одиночной пехотной роты и был главой штаба Калевского одиночного пехотного батальона.

В 2000 году Террас возглавил главный штаб Кайтселийта, в период 2000-2004 он был атташе по обороне Эстонии в Германии и Польше. Террас также был главой отделения оборонного планирования отдела анализа и планирования и главой отдела анализа и планирования главного штаба Сил обороны.

В 2007 году Террас был заместителем командира штаба тренировочной миссии НАТО в Ираке.

В период 2007–2008 Террас был главой отдела анализа и планирования главного штаба Сил обороны, а в 2008 году стал заместителем в оперативной сфере главы главного штаба Сил обороны.

В период 2008–2010 Террас был канцлером Министерства обороны.

В 2011 году он вновь стал заместителем в оперативной сфере главы главного штаба Сил обороны, а месяц спустя возглавил главный штаб Сил обороны.

Террас является командующим Силами обороны с декабря 2011 года.

В июне 2011 года президент Тоомас Хендрик Ильвес присвоил Террасу звание бригадного генерала, в 2013 году Террас был произведен в генерал-майоры, а в 2015 году в генерал-лейтенанты.