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Павел Иванов: инициативы от разума до безумия

Павел Иванов
Павел Иванов
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На прошлой неделе появилась новость о том, что инициаторы создания Партии народов Эстонии Мстислав Русаков и Сергей Середенко намерены примкнуть к Объединенной левой партии Эстонии. Инициатива создать Партию народов родилась прошлой осенью, в начале года вокруг нее разразился нешуточный скандал. Спустя месяц народы уходят налево, пишет колумнист Павел Иванов.

Все, кина не будет. Электричество кончилось...

– к/ф «Джентльмены удачи»

Не знаю, как насчет электричества, но точно кончился у товарищей стыд и начался срам. Во-первых, кинутыми оказались 66 человек, которые примкнули именно к создаваемой ими Партии народов Эстонии. Без разницы, какая у партии программа и все такое; этим людям идея казалась симпатичной. И рассчитывали они на этих самых товарищей, которые после полугодичного истеричного пиара решили, что возрождать конституциональность сейчас не время, и послали всё и всех налево.

Во-вторых, нам предлагалась партия нового типа. Теперь мы ее не увидим. Это притом, что идейно Объединенная левая партия и Партия народов схожи. Кстати, на этот раз амбиции левых народников куда круче: следующим этапом станет объединение с истинными центристами. Ну а в-третьих, это хорошо, что Русаков, Середенко и Блинцова поступили именно так. Теперь русский электорат точно знает, кому доверять нельзя.

Мирная инициатива телевидения

На прошлой неделе меня приятно удивили эстонские коллеги с ETV. В среду вышла в эфир передача из цикла «Разговор начистоту», посвященная на этот раз русской школе: ее будущее, возможности, кадры и пропорция преподавания предметов на эстонском и русском языках. С учетом вновь разгоревшейся на эту тему неплодотворной дискуссии передача обещала стать очередным раздражителем.

Но получилось иначе. Если бы еженедельно раздавались призы за лучший телепродукт недели, передача и ее ведущий Урмас Вайно должны были бы удостоиться первых мест во многих категориях. Во-первых, гости в студии – там удалось собрать всех, от учеников до министров. Студия была настолько звездно-пестрой, что кому-то времени не хватило высказать свое мнение.

Ведущий держал аудиторию, и это – плюс второй. В-третьих, четко выстроенная редактурой схема передачи: чувствовалось искреннее желание разобраться в проблемах русской школы. Я вспомнил, как несколько лет назад на очередном пике эмоций (обсуждался переход русских гимназий на эстонский язык обучения) в СМИ все сгустилось, и напряг достиг накала – никто не знал, как разрулить ситуацию.

И тут в воскресной «Актуальной камере» на эстонском языке журналист Vikerraadio Арп Мюллер за две с половиной минуты разложил все по полочкам, внятно и корректно объяснив страхи русскоязычного населения. И все стало ясно. К сожалению, политического продолжения не последовало. Но, может, именно передача на этой неделе станет следующим шагом на пути подготовки политического решения. Вопрос даже не в том, каким оно будет. Важно, чтобы была достигнута некая договоренность на время более длительное, нежели от выборов до выборов.

Безынициативность и эмоциональность

Признаться, в освещении русских тем есть один немного обидный момент. Столь взвешенную передачу могли бы сделать русские телевизионщики, это придало бы обсуждению деликатной темы комплексность. А то у нас, у русских так и получается, что борцов за русскую школу мы осуждаем за их непристойное поведение при выборе партий, а партии не могут четко выразить свою позицию.

Кстати, именно эмоциональность материалов русских СМИ о предстоящем переходе русских гимназий на эстонский, отсутствие разъяснений, политическая упертость министров того времени стали причиной напряженности в обществе пять-шесть лет назад. Благодаря таким телевизионным инициативам, как «Разговор начистоту», радикализация отношения к деликатным темам отменяется. И это хорошо.

Иные инициативы

Но есть в нашем обществе и иные инициативы. Мы знаем, что вот уже пару лет проводится акция по голосованию за титул «Русофоб года». Да, я согласен, что не стоит в который раз пиарить мероприятия столь сомнительного толка. Но на сей раз процедура голосования вызывает больше недоумения, нежели прошлые акции. Ранее голосующий мог выбирать одного номинанта из предложенных (с какими-то пояснениями), а в этом году номинантов нет, есть перечень государственных и муниципальных организаций, рядом с которой вы и ставите «птичку»: Минобороны, Спасательный департамент, Таллиннская горуправа... То есть вам предлагается метод охаивания всего из принципа. Это из той же серии, что очередная инициатива этой недели – идея списка «Эстонский орден русскому», "наш ответ Чемберлену" обидевшихся за нынешний список награжденных.

Гораздо разумнее было бы обратиться к профсоюзам, творческим и гражданским объединениям, чтобы те не забывали представлять кандидатов на высокие государственные награды. Но разумная инициатива не катит, кликов на ней не соберешь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА60 на 40мстислав русаковпавел ивановпартия народоврусофобиярусское образованиесергей середенко
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