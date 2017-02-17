Павел Иванов: инициативы от разума до безумия

Все, кина не будет. Электричество кончилось...

– к/ф «Джентльмены удачи»

Не знаю, как насчет электричества, но точно кончился у товарищей стыд и начался срам. Во-первых, кинутыми оказались 66 человек, которые примкнули именно к создаваемой ими Партии народов Эстонии. Без разницы, какая у партии программа и все такое; этим людям идея казалась симпатичной. И рассчитывали они на этих самых товарищей, которые после полугодичного истеричного пиара решили, что возрождать конституциональность сейчас не время, и послали всё и всех налево.

Во-вторых, нам предлагалась партия нового типа. Теперь мы ее не увидим. Это притом, что идейно Объединенная левая партия и Партия народов схожи. Кстати, на этот раз амбиции левых народников куда круче: следующим этапом станет объединение с истинными центристами. Ну а в-третьих, это хорошо, что Русаков, Середенко и Блинцова поступили именно так. Теперь русский электорат точно знает, кому доверять нельзя.

Мирная инициатива телевидения

На прошлой неделе меня приятно удивили эстонские коллеги с ETV. В среду вышла в эфир передача из цикла «Разговор начистоту», посвященная на этот раз русской школе: ее будущее, возможности, кадры и пропорция преподавания предметов на эстонском и русском языках. С учетом вновь разгоревшейся на эту тему неплодотворной дискуссии передача обещала стать очередным раздражителем.

Но получилось иначе. Если бы еженедельно раздавались призы за лучший телепродукт недели, передача и ее ведущий Урмас Вайно должны были бы удостоиться первых мест во многих категориях. Во-первых, гости в студии – там удалось собрать всех, от учеников до министров. Студия была настолько звездно-пестрой, что кому-то времени не хватило высказать свое мнение.

Ведущий держал аудиторию, и это – плюс второй. В-третьих, четко выстроенная редактурой схема передачи: чувствовалось искреннее желание разобраться в проблемах русской школы. Я вспомнил, как несколько лет назад на очередном пике эмоций (обсуждался переход русских гимназий на эстонский язык обучения) в СМИ все сгустилось, и напряг достиг накала – никто не знал, как разрулить ситуацию.

И тут в воскресной «Актуальной камере» на эстонском языке журналист Vikerraadio Арп Мюллер за две с половиной минуты разложил все по полочкам, внятно и корректно объяснив страхи русскоязычного населения. И все стало ясно. К сожалению, политического продолжения не последовало. Но, может, именно передача на этой неделе станет следующим шагом на пути подготовки политического решения. Вопрос даже не в том, каким оно будет. Важно, чтобы была достигнута некая договоренность на время более длительное, нежели от выборов до выборов.

Безынициативность и эмоциональность

Признаться, в освещении русских тем есть один немного обидный момент. Столь взвешенную передачу могли бы сделать русские телевизионщики, это придало бы обсуждению деликатной темы комплексность. А то у нас, у русских так и получается, что борцов за русскую школу мы осуждаем за их непристойное поведение при выборе партий, а партии не могут четко выразить свою позицию.

Кстати, именно эмоциональность материалов русских СМИ о предстоящем переходе русских гимназий на эстонский, отсутствие разъяснений, политическая упертость министров того времени стали причиной напряженности в обществе пять-шесть лет назад. Благодаря таким телевизионным инициативам, как «Разговор начистоту», радикализация отношения к деликатным темам отменяется. И это хорошо.

Иные инициативы

Но есть в нашем обществе и иные инициативы. Мы знаем, что вот уже пару лет проводится акция по голосованию за титул «Русофоб года». Да, я согласен, что не стоит в который раз пиарить мероприятия столь сомнительного толка. Но на сей раз процедура голосования вызывает больше недоумения, нежели прошлые акции. Ранее голосующий мог выбирать одного номинанта из предложенных (с какими-то пояснениями), а в этом году номинантов нет, есть перечень государственных и муниципальных организаций, рядом с которой вы и ставите «птичку»: Минобороны, Спасательный департамент, Таллиннская горуправа... То есть вам предлагается метод охаивания всего из принципа. Это из той же серии, что очередная инициатива этой недели – идея списка «Эстонский орден русскому», "наш ответ Чемберлену" обидевшихся за нынешний список награжденных.

Гораздо разумнее было бы обратиться к профсоюзам, творческим и гражданским объединениям, чтобы те не забывали представлять кандидатов на высокие государственные награды. Но разумная инициатива не катит, кликов на ней не соберешь.