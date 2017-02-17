Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии

"Решение об этом будет принято правлением [Центристской партии], сейчас мы говорили о местных делах. Я бы без колебаний выдвинула свою кандидатуру в двух местах", - сказала Тоом в понедельник в интервью эстонскому телерадиовещанию (ERR), пишет Rus.Err.

Она добавила, что из Таллинна на нее оказывается очень сильное давление, чтобы она выдвинула свою кандидатуру в столице.

"Я должна исходить из того, что лучше для партии в стратегическом смысле. И это решение принимаю не я", - сказала Тоом, по словам которой заседание правления партии состоится в середине марта.