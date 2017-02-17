“Эти разговоры о том, что она стала жертвой, не выдерживают критики. Каждый политик должен знать, кому он дает интервью, и он должен знать и то, что говорит. Репс в любом случае знает, знала тогда, когда говорила, что в Марий Эл все так прекрасно, знала, что ПБК является каналом Центристской партии, и знает, что “Спутник” – это их шанс”, - написал Лиги в социальных сетях.