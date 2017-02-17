Роман Лейбов. Народ Эстонии, что бы ты хотел услышать?

Будь я президентом Эстонии, я бы в День независимости объявил, что выступлю перед народом.

Народ бы, конечно, собрался. Я бы вышел на лужайку перед дворцом в Кадриорге. Некоторое время мы с народом стояли бы и смотрели друг на друга. Пар от нашего дыхания красиво уходил бы в морозные небеса.

Наконец, народ спросил бы:

– Ну?

– В каком смысле «ну»? – переспросил бы я.

– Это тебе лучше знать, в каком смысле, – отвечал бы мне народ, – это же ты объявил, что выступишь.

– Но это же ты пришел, – возразил бы я народу. – Что бы ты хотел услышать?

– Ну, знаешь ли, – рассердился бы народ, – это же не я президент Эстонии. Я бы хотел услышать что-нибудь хорошее.

– Скоро весна, – немедленно ответил бы я.

– Ничего себе, – еще сильнее рассердился бы народ. – А вот насчет уровня жизни как? Экономики? Безопасности? Перспектив? Окружающей среды? Культуры? Межнационального мира? Образования? Современных угроз?

– И вызовов, – подхватил бы я. – Всё точно так, как обычно. Уровень растет, но медленнее, чем хотелось бы. Угрозы и вызовы тоже растут, но быстрее. Безопасность обеспечена. Окружающая среда под неусыпным контролем. Перспективы ведут вдаль. Образование и культура приносят свои плоды. Межнациональный худой мир лучше доброй внутринациональной ссоры. Работы предстоит много, но мы справимся. Ну и все в таком роде.

– Слушай, – сказал бы мне тогда народ, – ты что, издеваешься? Это все я и сам могу сказать.

– Вот именно! – ответил бы я и поднял бы указательный палец. – Вот именно!

...............................

Некоторое время мы бы молчали, глядя друг на друга. Потом я бы заметил, как просветление пробежало по лицу народа, словно светлая рябь по воде озера, отражающей солнечный луч, внезапно прорвавшийся сквозь плотную пелену балтийских облаков.

Раздались бы первые робкие аплодисменты, но я бы остановил их мягким жестом и добавил бы:

– Весна скоро, я уже говорил?

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!