В Таллинне пациента не пустили на обследование с э-направлением

В прошлую пятницу отправленного врачом-специалистом Ида-Таллиннской центральной больницы вместе с направлением в диагностический центр той же больницы пациента ждал неприятный сюрприз: в регистратуре сообщили, что если нет направления в бумажном виде, то и исследование проведено не будет, пишет ERR.

Все дело в том, что у другого отделения больницы нет доступа к электронной базе данных, поэтому принимаются направления только в бумажном виде.

Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской больницы Леа Карик подтвердила, что действительно электронные направления подходят не для всех процедур и обследований, даже если направление выписано в той же больнице. Карик отметила, что в целом между отделениями больницы хорошо налажена работа и можно обойтись без направлений в бумажном виде, но иногда могут возникать заминки, например, в случае радиологических исследование или направлений на анализы, где пока нет доступа к э-направлениям.