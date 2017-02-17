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В Таллинне пациента не пустили на обследование с э-направлением

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При направлении на обследование в Ида-Таллиннскую центральную больницу, если у пациента нет направления в бумажном виде, можно остаться и вовсе без процедуры, поскольку не везде есть доступ к электронной базе данных.

В прошлую пятницу отправленного врачом-специалистом Ида-Таллиннской центральной больницы вместе с направлением в диагностический центр той же больницы пациента ждал неприятный сюрприз: в регистратуре сообщили, что если нет направления в бумажном виде, то и исследование проведено не будет, пишет ERR.

Все дело в том, что у другого отделения больницы нет доступа к электронной базе данных, поэтому принимаются направления только в бумажном виде.

Руководитель отдела обслуживания клиентов Ида-Таллиннской больницы Леа Карик подтвердила, что действительно электронные направления подходят не для всех процедур и обследований, даже если направление выписано в той же больнице. Карик отметила, что в целом между отделениями больницы хорошо налажена работа и можно обойтись без направлений в бумажном виде, но иногда могут возникать заминки, например, в случае радиологических исследование или направлений на анализы, где пока нет доступа к э-направлениям.

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