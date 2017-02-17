18 февраля в 21 час в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа употреблявший алкоголь мужчина угрожает бывшей спутнице жизни похожим на пистолет предметом. Задержать буйного мужчину помогла служебная собака Декстер.
Полицейская собака обезвредила угрожавшего оружием мужчину1
В субботу вечером медики оказали первую помощь 27-летнему мужчине, который ранее угрожал похожим на пистолет предметом бывшей спутнице жизни и для задержания которого была применена полицейская служебная собака, сообщает Tartu Postimees.