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Провинциальный российский город ищет поддержку Нарвы

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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Водоканал города Великие Луки, находящегося ближе к Белоруссии, нежели к Эстонии, ищет в лице Нарвы поддержку в поиске европейского финансирования.

Великие Луки - второй по величине город в Псковской области, по численности населения - 95 тысяч человек - в полтора раза крупнее Нарвы. В лице последней их муниципальный водоканал видит своего потенциального партнера для совместного участия в программе финансирования «Эстония-Россия 2014-2020».

Как сказано в присланном в нарвскую мэрию послании, приоритетами при составлении проектов развития великолукским водоканалом являются охрана окружающей среды, защита водных ресурсов и экологическая безопасность всей приграничной территории.

«В этом году нашему предприятию исполняется 80 лет. За последние годы мы приложили немало усилий по модернизации оборудования, эксплуатируемого в целях обеспечения граждан города качественной питьевой водой и сохранения систем канализации в соответствии с существующими требованиями, однако немало планов остаются пока нереализованными по причине недостаточности финансовых средств. В связи с этим мы видим весьма интересным наше взаимодействие с вами в рамках программы приграничного сотрудничества, поскольку заинтересованы в совместном решении существующих проблем», - написал директор водоканала города Великие Луки Евгений Шумайлов.

Из письма становится ясно, что ряд первоочередных мер, которые нужно предпринять водоканалу, будут направлены на уменьшение загрязнения тамошней реки Ловать протяженностью 500 километров, чтобы улучшить экологическую обстановку всего Невско-Ладожского бассейна.

Шумайлов предложил нарвскому руководству организовать совместную встречу, обсудить насущные проблемы и начать подготовку заявки на участие в программе финансирования.

В нарвской мэрии на письмо из Великих Лук пока никак не ответили.

Город Нарва в настоящее время уже занят подготовкой совместных с россиянами проектов. Так, с Кингисеппским районом Ленинградской области планируют создавать в Кингисеппе и Нарве природные парки отдыха и развлечений, включающих горы для всесезонного тюбинга. Совместно с городом Сланцы той же Ленинградской области Нарва хочет развивать прибрежные зоны, особенно нарвский речной порт Кулгу. Еще один международный проект сейчас готовится совместно с комитетом по туризму Ленинградской области и рядом других российских организаций, чтобы сообща выработать новые идеи насчет обслуживания гостей и общие туристические продукты.

В предыдущие годы Нарва и российский Ивангород в рамках общих проектов развития построили прибрежные променады на двух берегах пограничной реки и теперь планируют эти променады продлевать. Кроме того, с эстонской стороны в рамках совместного с Ивангородом проекта отреставрировали бастион Виктория и открыли для посещения его казематы.

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