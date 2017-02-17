Фото: лис Ребинский претендует на место кота

Недавно лиса снова пришла под окно на террасу, пишет Virumaa Teataja.
"Прогнала кота и улеглась на его место", - рассказала Крийса.
Смотрите сами!
Лиса в Паюсти. / Личный архив
Лиса в Паюсти. / Личный архив
Под окна дома Тийны Крийса в Паюсти часто приходит лиса, которую в семье прозвали Ребинским.
Недавно лиса снова пришла под окно на террасу, пишет Virumaa Teataja.
"Прогнала кота и улеглась на его место", - рассказала Крийса.
Смотрите сами!
Лиса в Паюсти. / Личный архив
Лиса в Паюсти. / Личный архив
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