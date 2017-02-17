Картина дня: интервью Репс для «Спутника», тяжелая авария в Табасалу и Тоом на российском ТВ

Майлис Репс стала жертвой российской пропаганды

Министр образования Эстонии Майлис Репс говорит уверенно: «Я не давала эти интервью "Спутнику"!» Читать далее...

Тяжелая авария в Табасалу

Сегодня, 20 февраля, в первой половине дня в волости Харку в Харьюмаа произошла тяжелая авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пострадали двое пожилых людей. Читать далее...

Ответ Тоом Жириновскому

Депутат Европарламента Яна Тоом приняла 19 февраля участие в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», ответив в том числе и на согласие председателя ЛДПР Владимира Жириновского баллотироваться в президенты Эстонии. Читать далее...

Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции

Яна Тоом прокомментировала произошедший на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд казус. Модератор первой панельной дискуссии ответственный редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс попросту не узнал ее. Читать далее...

Полиция разыскивает двух мужчин

41-летний Алексей 46-летний Томас признаны виновными в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и уклоняются от отбывания наказания. Читать далее...

У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

Из разработанных для клиентов в Эстонии банковских приложений доступ к телефонной книге требует только SEB, выяснила исследовавшая банковские приложения Инспекция по защите данных. Читать далее...

Президент в День независимости отправится в церковь

Президент Керсти Кальюлайд в отличие от прежних глав государства примет участие во всех без исключения мероприятиях по случаю Дня независимости. Читать далее...

Honda отзывает автомобили из-за дефекта

Honda Baltic отзывает часть моделей Honda за период 2004-2010, в которых возможны проблемы с подушками безопасности. Читать далее...

В плитах Bosch возможна утечка газа

Производитель домашней техники Bosch в рамках кампании безопасности призывает владельцев газовых плит брендов Bosch и Siemens проверить свои плиты, поскольку в них возможны утечки газа. Читать далее...

Пожар в Ласнамяэ

Вчера в Таллинне произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, где в одной из квартир загорелся телевизор. Читать далее...

Любовь до России доведет

Гражданину Эстонии Сергею Фетисову предстоит преодолеть 3300 километров, чтобы встретиться с русской интернет-знакомой, которую он никогда не видел. Читать далее...

Изменения в расписании и маршрутах

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта в Таллинне 23 и 24 февраля. Читать далее...