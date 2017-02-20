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В Сирии погибли четыре российских военных советника3

"Интерфакс"
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Четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Согласно официальным данным, за это время погибли более двух десятков российских военнослужащих и медицинских работников.

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