"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Согласно официальным данным, за это время погибли более двух десятков российских военнослужащих и медицинских работников.