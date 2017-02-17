Ребенка насмерть придавило деревянной скульптурой: обвинение не предъявлено никому

«Возбужденное для расследования обстоятельств несчастного случая во дворе культурного центра Антсла уголовное дело было прекращено в конце прошлого года без предъявления кому-либо подозрений», - сказал BNS пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

По словам пресс-секретаря, в ходе следствия было установлено, что падение скульптуры не было вызвано ничьим злым умыслом, но что речь шла о трагическом стечении обстоятельств.

Трагедия произошла вечером 16 июля прошлого года во дворе центра культуры и спорта в Антсла, где дети карабкались по деревянным скульптурам. Одна из них упала и придавила шестилетнего мальчика, который через несколько дней скончался в больнице.