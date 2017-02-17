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В Нарве сровняют с землей печально известный фонтан3

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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В 30-летней истории фонтана в парке у Нарвского дома культуры «Ругодив» весной поставят точку - снесут окончательно все его остатки. Это неудачное и с перебоями работавшее водное украшение стало для нарвитян критической притчей во языцех по отношению к коммунальщикам и местной власти вообще.

Первоначальный комплект оборудования для фонтана нарвские городские чиновники купили еще в 2004 году в Санкт-Петербурге в представительстве немецкой фирмы OASE - через посредническую фирму Basseiniekspert - за 14,8 тысячи евро. Далее с учетом неожиданно потребовавшихся дополнительных покупок и работ итоговая стоимость фонтана составила, как ранее сообщали в горуправе, 135 995 евро.

Долгожданное праздничное открытие состоялось только в сентябре 2007-го. Относительно нормально фонтан работал до 2012 года, а в 2013-м - всего три недели. На содержание за годы функционирования город потратил 58 620 евро: вода, электричество, обслуживание, сезонные консервация и расконсервация, ремонты и т.п. Потом фонтан разобрали, а в этом году решили полностью снести его.

В нарвском городском бюджете 2017 года отпускается порядка 10 000 евро на снос остатков старого фонтана, консервацию подземных коммуникаций и приведение территории в порядок. Парковые сцена и сидячие трибуны останутся, чтобы и впредь использоваться для проведения массовых мероприятий.

Руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства в Нарвском департаменте городского хозяйства Татьяна Леннук надеется, что фонтан в парке у «Ругодива» со временем построят заново: «Вполне возможно, что когда-то государство, может быть, начнет давать деньги на такие маленькие проекты. Может, город станет побогаче и сможет сам построить там фонтан. А может быть и меценаты, спонсоры захотят что-то такое сделать. Коммуникации будут сохранены, законсервированы, сверху все будет засыпано, положим плитку, а летом будет украшено каким-то образом».

Проект нового фонтана уже подготовлен фирмой Sweco Projekt. На бумаге он выглядит красивым, современным сооружением, но на практике строительство, согласно смете, стоит очень дорого - 425 000 евро. По словам Татьяны Леннук, такое проектное задание для Sweco Projekt составлялось со стороны горуправы при участии прошлого главного архитектора Нарвы Пеэтера Тамбу. «Поскольку городу тяжело самостоятельно найти такие средства, проект так и остался нереализованным», - прокомментировала Леннук.

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